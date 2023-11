Dentista morto em Salvador fazia curso de harmonização facial e queria mudar de atuação

O dentista Lucas Maia de Oliveira, 36, atendia em uma clínica própria em Mares, na Cidade Baixa, mas tinha planos de mudar de atuação para atender pacientes que buscam procedimentos estéticos. Segundo familiares e amigos próximos, Lucas fez um curso de botox este ano e completava uma especialização em harmonização facial. Ele foi encontrado morto em seu apartamento na Avenida Cardeal da Silva , no sábado (25). O suspeito do crime é procurado pela polícia.

“Ele tinha muitos planos, estava fazendo curso de harmonização facial na semana passada. É uma área mais lucrativa e ele focou nisso neste ano”, conta um amigo de Lucas. No início do ano, os amigos tiveram uma conversa sobre o assunto. “A gente falava sobre parar de sair tanto e se cuidar mais. Ele falou que queria se especializar em estética para se aposentar aos 40 anos”, relembra o amigo.

O último contato que Luana Maia, irmã de Lucas, teve com o dentista foi através de uma rede social. Ele postou uma foto no curso de harmonização facial e ela comentou. “Na terça-feira (21) ele postou uma foto e eu comentei. Ele amava essa área que estava estudando”, conta a irmã.

Amigos suspeitam que dentista passou final de semana com assassino antes do crime

Luana é a única irmã de Lucas por parte de pai e de mãe. A última vez que ela e o dentista se falaram foi no feriado do dia 15 de novembro. “Eu viria para Salvador com meu filho passar o feriadão com ele, só que nossa outra irmã que mora em Salvador testou positivo para covid-19 e eu não vim”, diz a irmã.