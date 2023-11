Dentista que estava desaparecido é encontrado morto em apartamento no Rio Vermelho; imóvel foi saqueado

O corpo do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (25), dentro do apartamento onde morava, no condomínio Celebration Garibaldi, que fica na Avenida Cardeal da Silva, no bairro Rio Vermelho, em Salvador. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (23), quando parou de fazer contato com a família.



Segundo a Polícia Civil, familiares de Lucas estiveram na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), neste sábado (25), para registrar o desaparecimento do homem e foram orientados a procurá-lo em sua casa e hospitais de grande circulação.