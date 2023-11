Veja o trajeto realizado pelo suspeito de matar dentista em Salvador

O suspeito de matar o dentista Lucas Maia de Oliveira, 36, que foi encontrado em um prédio na Avenida Cardeal da Silva, na tarde de sábado (25), realizou um percurso de uma hora com o carro da vítima antes de abandonar o veículo. O trajeto registrado pelo rastreamento do automóvel indica que o criminoso percorreu os bairros Federação e Engenho Velho de Brotas antes de abandonar o carro na Avenida Vasco da Gama, próximo ao Vale da Muriçoca.

O homem suspeito do crime, que foi gravado por câmeras de segurança do edifício Celebration Garibaldi, onde Lucas morava, teria deixado o local do crime por volta das 2 horas da manhã, depois de passar 30 minutos na garagem. Ele roubou pertences do dentista, que foi encontrado com o corpo em estado de decomposição. A Polícia Civil investiga o crime.