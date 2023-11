Saiba quem era Lucas Maia de Oliveira, dentista morto em condomínio de luxo de Salvador

O dentista Lucas Maia de Oliveira, 36 anos, que foi encontrado morto neste sábado (25), no apartamento que vivia no luxuoso condomínio Celebration Garibaldi, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, era natural do município de Santo Antônio de Jesus, situado no Recôncavo Baiano.



Ele se mudou para a capital para estudar há 20 anos e, desde então, se formou em Administração e Odontologia. Com alto padrão de vida na última década, no passado ele já chegou a morar de favor na casa de conhecidos para conseguir o primeiro diploma.