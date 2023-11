Rio Vermelho: corpo de dentista estava com pés e mãos amarrados

O corpo do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, encontrado morto em um apartamento no Rio Vermelho , estava com mãos e pés amarrados. O corpo de Lucas foi encontrado por um amigo, que acionou a polícia. Policiais militares da 41ª CIPM foram acionados e, ao entrarem no apartamento, encontraram Lucas morto. Segundo a Polícia Militar, familiares que estavam presentes informaram que objetos da residência e um veículo de Lucas foram roubados.

O Instituto Agenor Paiva de Pós-Graduação (Iappem), onde ele fazia uma especialização, se solidarizou pela morte do dentista. "É com profunda tristeza que recebemos, neste sábado (25), a notícia do falecimento do Dr. Lucas Maia de Oliveira, cirurgião-dentista e aluno da Especialização em Harmonização Orofacial do Iappem", disse, em publicação nas redes sociais.