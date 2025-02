CASO BINHO GALINHA

Deputado baiano e tenente-coronel da PM são denunciados pelo MP por lavagem de dinheiro

MP pediu indisponibilidade dos bens de acusados e afastamento do policial militar da corporação

Segundo o MP, os acusados teriam ocultado a origem ilícita de um lote no bairro Papagaio, em Feira, adquirido com recursos de atividades criminosas lideradas pelo deputado. A transação ocorreu em setembro de 2022, com pagamento feito em espécie, sem documentação que comprovasse a propriedade do bem pelo vendedor. “Ainda assim, o tenente-coronel se prontificou a realizar a transação e a supostamente efetuar o pagamento, elegendo como meio de quitação justamente o pagamento em espécie, isto é, fora do sistema bancário, via mecanismo que sabidamente impede a comprovação e a verificação do valor verdadeiramente pago, bem como o rastreio da destinação dada aos recursos”, destacaram os promotores de Justiça.>