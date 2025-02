DIVA POP

Deputado propõe entrega da Comenda 2 de Julho para Beyoncé

Cantora fez aparição surpresa em Salvador há cerca de dois anos

O parlamentar ainda disse que a artista se tornou um verdadeiro ícone, sobretudo, da música mundial, além de trazer ações sociais por meio da Beygood, fundação de caridade da artista americana que vai oferecer bolsas para empreendedores negros e indígenas no Brasil. A moção foi recebida no último dia 13. >

Ele ainda relembrou a visita da cantora a Salvador, em 21 de dezembro de 2023, quando subiu ao palco do Centro de Convenções durante o evento de pré-estreia do filme Renaissance: a film by Beyoncé. Na ocasião, a artista apareceu de surpresa, enrolada nas bandeiras do Brasil e do Estado da Bahia, depois de muitas especulações em torno de sua vinda para a capital baiana.>