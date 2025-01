MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES

'Derrota do governo Lula', avalia ACM Neto sobre recuo no caso Pix

Oposição protestou e conseguiu que medida fosse revogada, acrescenta

O vice-presidente da União Brasil ACM Neto comentou nesta quinta-feira (16) o recuo do governo federal em relação ao monitoramento das transações via Pix. Falando do Bonfim, em Salvador, onde participou da lavagem, ele não hesitou em classificar o episódio como mais "uma derrota inequívoca" do governo Lula.