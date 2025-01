LAVAGEM

No Bonfim, ACM Neto celebra fé e pede por 2025 menos violento: 'Proteção à vida dos baianos'

Neto não quis antecipar planos para 2026, afirmando que agora não é o momento de falar disso

O vice-presidente da União Brasil ACM Neto participou da Lavagem do Bonfim, na manhã desta quinta-feira (16), e celebrou o momento de fé. Neto disse que agora é o momento de pedir proteção e descartou falar das articulações para as eleições de 2026.

"Mesmo o dia tendo amanhecido mesmo nublado, a gente viu uma multidão desde 6h30 na rua. É impressionante porque a cada ano que passa a festa cresce mais, seja pela participação dos baianos como pela vinda de turistas, que hoje invadem a cidade, no bom sentido, tomam conta do verão de Salvador. Tudo isso com ambiente muito especial da nossa fé, devoção ao Senhor do Bonfim, tradição religiosa da Bahia e dos baianos. Um momento muito feliz para a cidade porque sabe que é consolidação de um trabalho que prepara Salvador e encara os eventos populares como um elemento importante não só da cultura, da tradição, mas também da economia da cidade", destacou Neto.