BONFIM

Senhor do Bonfim é abraçado pelo povo, que dá início a procissão antes da Lavagem

Ato ecumênico foi realizado após a missa na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 09:32

Imagem do Bonfim passando pela Jequitaia Crédito: Maysa Polcri/ CORREIO

A cena se repete todos os anos, com exceção de alguns detalhes que diferenciam uma celebração da outra. Mesmo assim, a emoção faz parecer que se trata da primeira vez. Às 7h40 desta quinta-feira (16), a imagem do Senhor do Bonfim deixou a Basílica da Conceição da Praia rumo à Colina Sagrada, após o culto ecumênico, realizado às 8h.

A imagem do Cristo crucificado apareceu para devotos, curiosos, baianos e turistas, rodeada de flores brancas e com a bandeira do Brasil ao fundo. Desta vez, o andor em formato de Igreja do Bonfim foi substituído por fitas nas cores da bandeira.

Também como é de praxe, um ato ecumênico foi realizado após a missa, antes do início da procissão. O tempo estava nublado, e a previsão indicava ainda chuvas fracas ao longo da manhã.

Ao som do Hino ao Senhor do Bonfim, eternizado na voz de Caetano e Gil, a imagem atravessa uma multidão emocionada. "Estou muito grata por tudo que o Senhor do Bonfim faz por mim", disse a professora Alice Castro, 68 anos, que faz questão de acompanhar o cortejo ao lado da imagem.

Serão cerca de sete quilômetros percorridos com fé e devoção. Por volta das 8h50, a imagem passou em frente à Associação Comercial da Bahia.

As baianas, com suas flores, estão posicionadas mais ao fundo. Elas farão a lavagem das escadarias da Basílica do Senhor do Bonfim. O cortejo também conta com a comitiva do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.