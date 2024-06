CONSTRUÇÃO IRREGULAR

Desabamento de prédio deixa 11 feridos na Bahia; dois em estado grave

O desabamento de um prédio em construção na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, deixou 11 operários feridos. O acidente aconteceu no último sábado (22).

Segundo informações da Defesa Civil do município, dois operários ficaram em estado grave. Todas as vítimas foram socorridas para unidades de saúde da região.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, no momento do desabamento estava sendo feita a concretagem de uma laje de cerca de 380 metros quadrados, quando a mesma desabou sobre as vítimas.