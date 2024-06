TANQUE NOVO

Homem esfaqueia companheira e tira a própria vida na Bahia

O crime aconteceu no domingo (23)

Um homem identificado como Wanderson Ferreira de Jesus, 26 anos, morreu na tarde de domingo (23), no município de Tanque Novo, no interior da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, ele deu golpes de arma branca na companheira, que está internada em um hospital da cidade, e em seguida usou o instrumento contra si mesmo.