BAHIA

Itinga 'vermelhou': CV ocupa bairro de Lauro de Freitas, onde a predominância é BDM

Leia a coluna na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 24 de junho de 2024 às 05:00

A ofensiva do CV frente à aliança dos seus rivais BDM e o TCP não está centralizada em Salvador. Esta semana, um "bonde" tomou o bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, município da Região Metropolita, onde, por enquanto, há mais território do BDM. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais há menos de uma semana, os traficantes com pistolas adaptadas picham paredes com as iniciais da facção e atiram para cima.

A todo instante lemos, compartilhamos, quando não testemunhamos, demonstrações de força, que deixam a população acuada. Em 2011, quando a SSP/BA era comandada por Maurício Barbosa (ele ficou até 2020), a pasta dizia que a Bahia era intocável aos olhos das maiores organizações criminosas do país.

E olha no que deu: na edição recente do Atlas da Violência, o estado lidera o ranking e ainda tem sete cidades entre as dez mais violentas. Não à toa, só Salvador conta hoje com pelo menos cinco grandes facções, sendo duas "importadas" do Rio de Janeiro.

Vermelhou: CV ocupa Itinga, em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

E a polícia de estilingue

Após duas madrugadas seguidas de confronto na semana passada entre o CV e o BDM/TCP no bairro do Arenoso, onde uma mulher ligada a uma das facções foi brutalmente assassinada pelo grupo rival, várias munições usadas no tiroteio foram encontradas em diversos pontos do bairro, bem como portas, janelas e carros estavam crivados de tiros.

Durante uma varredura no dia seguinte, policiais civis e militares encontraram com um pente de fuzil 556, que custa entre R$27 mil e R$ 35 mil. A munição foi deixada por um dos traficantes em fuga. “Eles de fuzil e agente de estilingue”, disse um dos agentes indignado, que carregava uma pistola.

É sabido que solução para insegurança vai além de armar bem as forças de segurança - é preciso investimento no serviço de inteligência e polícia públicas. Mas quando um comentário parte da própria tropa, é preocupante. É a mesma coisa de dizer: “essa guerra já perdemos!”

Polícia apreende cartucho de fuzil 556 no Arenoso Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Carros na contramão

Moradores de bairros divididos pela Avenida San Martin se enfrentaram na noite desta quarta (19). No lugar de tiros, eles usaram fogos de artifícios. Para evitar os rojões e espadas lançadas na via, motoristas tiveram que trafegar na marcha à ré ou na contramão, isso por volta das 19h.

Quando a polícia chegou ao local, os cerca de 30 homens sumiram nas vielas. E esta não foi uma situação isolada. Há embates do tipo na Boca do Rio e Região do Subúrbio Ferroviário.