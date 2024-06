CRIME

Homem de 24 anos é baleado no Cabula

Um homem de 24 anos, identificado como João Victor Gomes Pereira, foi baleado na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (20).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar para uma unidade de saúde. Ainda de acordo com a PM, os policiais fizeram rondas no local, mas nenhum suspeito foi encontrado.