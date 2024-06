ATÉ SIMÕES FILHO

Saída de Salvador tem fluxo intenso na BR-324

Movimento também é intenso no ferry-boat e na rodoviária

O fluxo de veículos continua intenso na saída da cidade pela BR-324, na manhã desta sexta-feira (21). O trânsito está lento no sentido Feira de Santana.

Segundo informações da ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, o tráfego está lento do trecho de Salvador até a Praça de Pedágio de Simões Filho. Também há lentidão de Candeias até Amélia Rodrigues.

Em Salvador, outros pontos têm o trânsito intenso por causa da saída da cidade, como na região do Iguatemi, devido ao movimento da rodoviária. Segundo a Transalvador, agentes estão no local para organizar o trânsito.

Na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, na Cidade Baixa, o fluxo também está intenso por causa do movimento na entrada do ferry-boat. Segundo a Transalvador, o movimento está intenso, mas sem retenção do trânsito.