NA ESTRADA

Vai viajar no São João? Confira os dias e horários de maior fluxo de saída de veículos da capital

Saindo de Salvador, o condutor pode, em vez de passar pela BR-324, pegar a Estrada do Côco

Com o São João tão próximo, muitos soteropolitanos mal podem esperar para pegar a estrada. O congestionamento da saída, por outro lado, não anima quem pretende dançar um forró longe da capital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de saída de Salvador se intensifica na tarde de sexta-feira (21), por volta das 15h, com muitos pontos de lentidão.

O congestionamento também é esperado no retorno para a capital, entre a tarde do dia 24 e a manhã de 25, datas em que a maioria dos viajantes estará voltando dos interiores em direção a Salvador.

“Os dias mais tranquilos para pegar a estrada seriam na quinta-feira, para quem puder, com retorno na terça-feira à tarde, a partir do final da manhã. Quem conseguir voltar nesse horário já vai pegar um fluxo mais tranquilo”, diz o policial rodoviário federal Fábio Rocha, representantes do Núcleo de Comunicação Social da PRF/BA.