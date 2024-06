SALVADOR

Polícia evita execução, liberta vítima e prende suspeitos na Liberdade

Vítima estava amarrada com corda no pescoço e nas mãos

Na tarde de quinta-feira (20), policiais militares da 37ª Companhia Independente foram acionados por populares, informando que traficantes estavam levando um homem para execução, na Avenida Peixe, no bairro da Liberdade.

Ao chegar no local, a guarnição foi recebida a tiros pelos suspeitos, que conseguiram fugir. Após buscas na região, dois suspeitos foram encontrados escondidos em um mercado, além de uma vítima amarrada com corda no pescoço e nas mãos.