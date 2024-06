LUTO

Após morte de secretário, Prefeitura de Lauro de Freitas suspende festa junina

A Prefeitura de Lauro de Freitas, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspendeu o Arraiá de Ipitanga 2024, festejo junino do município, após a morte do secretário Municipal de Serviços Públicos (Sesp), Antônio Carlos Ferreira de Abreu, mais conhecido como Cacau, ocorrida no domingo (23). A Prefeitura decretou luto oficial de três dias.