SÃO JOÃO

Senhor do Bonfim suspende uso de recursos pirotécnicos após recomendação do MP

Inspeções técnicas constataram deficiência nas instalações

Da Redação

Publicado em 23 de junho de 2024 às 18:40

São João em Senhor do Bonfim Crédito: Divulgação/Prefeitura de Senhor do Bonfim

A prefeitura de Senhor do Bonfim anunciou que não irá usar recursos pirotécnicos na festa de São João no Espaço Gonzagão neste domingo (23) após recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A gestão informou que já notificou a empresa que organiza a festa para acatar a orientação.

A recomendação foi expedida na sexta-feira (21) após ter sido constatado o uso de recursos cenográficos com pirotecnia durante as apresentações dos artistas Zé Vaqueiro e Nattan, realizadas na quinta-feira (20).

Segundo os relatórios das inspeções técnicas realizadas no espaço, foi constatada deficiência nas instalações do sistema de combate a incêndio, principalmente devido à ausência do Controle de Materiais e Acabamento (Cmar), "o que torna impossível haver show com emprego de pirotecnia".

Segundo o MP, equipes da Central de Apoio Técnico (Ceat) do MP, do Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) já haviam alertado, pessoalmente, os responsáveis técnicos do espaço dos riscos de incêndio no emprego dos recursos pela existência de falhas nas instalações elétricas, com utilização de cabeamento inadequado para uso em ambiente externo, erros na instalação dos geradores, no aterramento, mau acondicionamento de combustível, entre outros problemas.