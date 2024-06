SÃO JOÃO

Não é só no interior: público lota MAM em show de forró neste domingo (23)

Primeira edição do Terraiá teve shows de Mariana Aydar e Chico César

Maysa Polcri

Publicado em 23 de junho de 2024 às 21:54

Mariana Aydar anima público na primeira ediçãoo do Terraiá, no MAM Crédito: Marina Silva/CORREIO

Teve quem não viajou para curtir o São João no interior por causa de trabalho, falta de dinheiro ou planejamento. Mas só quem quis ficou longe das tradições juninas neste final de semana em Salvador. O Museu de Arte Moderna (MAM), na Avenida Contorno, se transformou em um arraiá diferenciado, com vista para o mar e atrações nada óbvias, na tarde deste domingo (23).

Desde as 15 horas, a aglomeracão de pessoas na rampa que dá acesso ao Solar do Unhão dava indícios do que estava por vir. Até quem não conseguiu garantir os ingresssos gratuitos para a primeira edição do Terraiá, evento organizado pelo portal Terra, decidiu chegar cedo para tentar curtir os shows. A expectativa era que 2 mil pessoas comparecessem ao evento.

Na grade de atrações, bandas e cantores que misturam as tradições do forró com o gingado nordestino. Mariana Aydar, Chico César, Forró da Gota e Coletivo Carcará foram os responsáveis por animar o público na véspera do feriado de São João. O evento também teve espaço para jogos típicos, como pescaria.

As amigas Érica Neri, 47, e Isabela Alves, 32, ambas enfermeiras, só conseguiram ficar fora da escala de plantão no domingo. Sem ter como viajar para o interior, decidiram matar a vontade de dançar forró na capital. Elas se planejavam há duas semanas, quando os ingressos para o evento foram disponibilizados gratuitamente em uma plataforma online.

"A abertura para pegar os ingressos era ao meio-dia. Quando deu 12h01, já não tinha mais nenhum. Uma amiga nossa conseguiu, mas a gente não. Decidimos vir mesmo assim e estamos torcendo para conseguir entrar", contou Érica, que esperava junto com a colega há uma hora. Enquanto a fila caminhava aos poucos, casais já tomavam conta da frente do palco com passos sincronizados de forró.

MAM ficou lotado na véspera do feriado Crédito: Marina Silva/CORREIO

Distante alguns metros dos dançarinos mais agitados, a ajudante de cozinha Meire Cristina do Carmo, 60, acompanhava com olhos atentos a movimentação do público. Diferente do que costuma acontecer no período junino, a baiana não viajou para o interior com o filho e a sobrinha pelas demandas do restaurante onde trabalha. Ter ficado sozinha em casa até poderia desanimar algumas pessoas, mas não Meire, que logo tratou de fazer amizades para curtir o show.

"Eu vim sozinha porque tenho espírito de jovem. Gosto mesmo de me divertir. Encontrei ela e estamos fazendo companhia uma para outra", contou Meire, enquanto apontava para Fátima Batista, de 62 anos. Fátima aguardava outras amigas, que logo apresentaria para Meire, com quem vez amizade de última hora.

Enquanto o sol já desaparecia no horizonte, a fila continuava extensa e a área de shows permanecia lotada. Clássicos do forró, como Anunciação e Pagode Russo embalaram o início da noite. Mas também teve espaço para a mistura de ritmos da cantora paulista Mariana Aydar, que animou o público. Quem tinha companhia, não desperdiçou a oportunidade de dançar agarradinho.

Em seguida, Chico César se apresentou e emocionou a multidão com músicas como À Primeira Vista e Deus me Proteja. Não fosse pelo mar, o cenário seria de cidade de interior. O clima agradou o psicólogo Luis Lopez, 41, natural de Mundo Novo, no centro-norte baiano. "Eu gosto mesmo é de passar o São João no interior, deu para matar a vontade", resumiu o sentimento de muitos. Ao lado do MAM, o calor de uma fogueira acesa em plena Praia do Solar do Unhão aquecia a multidão que estava próxima.