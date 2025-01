BAHIA

Desaparecido há quase 20 dias é localizado com ajuda de câmeras de reconhecimento facial

Ele saiu de Cabaceiras do Paraguaçu e passou por várias cidades até ser achado em Serrinha

Um homem de 51 anos, que estava desaparecido há quase 20 dias, foi localizado em Serrinha, no Nordeste da Bahia, com o apoio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Desde dezembro do ano passado, a pasta tem usado a ferramenta em um processo estratégico para ajudar na busca por desaparecidos.>

O desaparecimento ocorreu no dia 15 de janeiro, quando o homem deixou a cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, passou por Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, e deixou o veículo naquele município. Em seguida, foi visto em diversos pontos da capital baiana. Dias depois, ele foi abordado pelas equipes policiais em Serrinha. >

De acordo com o major Moisés Travessa, superintendente de Telecomunicações da SSP, qualquer pessoa desaparecida pode ser inserida no Banco de Dados para localização através do Sistema de Reconhecimento Facial. Para isso, a família deve procurar a Polícia Civil e registrar uma ocorrência, apresentando documentos, laudos e imagens para a inserção no sistema. Na capital e Região Metropolitana, o registro deve ser feito na DPP, enquanto no interior, pode ser realizado em qualquer Delegacia Territorial. A solicitação para inserir o caso no sistema é feita pela unidade policial responsável.>