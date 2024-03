oferta imperdível

Descontão: assine o Correio por apenas R$5 e ganhe até 50% de desconto em shows, lojas e serviços

O Correio tem o prazer de anunciar uma oportunidade imperdível para os leitores que valorizam informação de qualidade. Até o dia 30 de março, estamos oferecendo a assinatura digital do Correio com Clube Correio, por um valor promocional de apenas R$5. Esta oferta exclusiva é uma forma de reconhecer o leitor que escolhem o Correio como sua fonte de notícias e análises.

A assinatura digital do Correio oferece uma experiência editorial completa, com acesso ilimitado a todo conteúdo e matérias exclusivas. Além disso, os assinantes terão acesso ao Clube Correio e descontos de 50% no cinema, R$15 no botijão de gás e economia de até R$78 em shows como o de Alcione, que acontecerá na Concha Acústica. Clique aqui e garanta o seu descontão