PROMOÇÃO

Desconto para compra do Expresso Salvador termina neste domingo (2); veja valores

Serviço de transporte contará com cinco linhas exclusivas para atender os foliões no Carnaval de Salvador

Esther Morais

Publicado em 2 de fevereiro de 2025 às 07:47

Expresso Salvador tem tarifa promocional até domingo (2) Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A menos de 30 dias para a maior festa de rua do planeta, o Expresso Salvador está com pontos de venda em três grandes shoppings da cidade: Salvador, Salvador Norte e Paralela. O transporte oficial do Carnaval vai operar do dia 27 de fevereiro até o dia 4 de março, com linhas expressas que levarão os foliões dos centros de compras até os circuitos da folia. Os usuários mais ansiosos já podem adquirir o bilhete com valor promocional, no valor de R$18 cada trecho, ida ou volta, até este domingo (2). >

Após a data, o serviço terá o valor reajustado para R$22 o trecho. “Essa é uma forma de beneficiar aqueles usuários do Expresso que já conhecem o serviço, que após dez anos já está consolidado na cidade, e se programam com antecedência para aproveitar o máximo da folia”, explica o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.>

Os bilhetes estão disponíveis para compra presencial no Salvador Shopping, Piso L1, próximo à loja Américas; no Shopping Paralela, Piso L1, ao lado da Biscoitê e Salvador Norte Shopping, Piso L2, ao lado da Brooksfield. O pagamento pode ser feito pelo aplicativo Kim via Pix, cartões de crédito ou débito (com taxa de 10%) e nos pontos de venda presenciais. São aceitos pagamento eletrônico ou em espécie.>

Além do valor do bilhete, será cobrada uma taxa única de R$7 para aquisição do cartão exclusivo, mas o usuário poderá recarregar cartões adquiridos em anos anteriores de forma presencial ou através do aplicativo Kim. Cada cartão permite a utilização de até dez bilhetes por dia, que podem ser compartilhados por qualquer pessoa. Não é obrigatório adquirir ambos os trechos, ficando a critério do usuário.>

Os foliões também poderão adquirir bilhetes sem a necessidade de possuir um cartão. Através do aplicativo de recargas KIM, a partir da segunda quinzena de fevereiro, os usuários poderão gerar um QR Code para ser utilizado no embarque do Expresso durante o Carnaval. Para gerar o código, o usuário deverá abrir a aba Expresso Salvador e fazer o pagamento via Pix dos créditos desejados. O valor será o mesmo, R$22 por trecho, ida ou volta, além da taxa de serviço de 10% cobrada pelo aplicativo.>

Linhas e paradas

O Expresso Salvador contará com cinco linhas exclusivas para atender os foliões, partindo de diferentes shoppings da cidade e com paradas próximas aos circuitos carnavalescos. Uma das linhas é Shopping Paralela x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center.>

Outra linha é o Salvador Shopping x Ondina, com parada no antigo Isba (Ondina). Há também as linhas Salvador Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center; Salvador Norte Shopping x Centro/Avenida Garibaldi, com parada na Avenida Anita Garibaldi, entrada da Rua Professor Edgard Mata; e Salvador Norte Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center.>

Os ônibus terão horários amplos para atender o público durante os dias de folia. Nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, o funcionamento será das 13h às 6h do dia seguinte. Já nos dias 2, 3 e 4 de março, as linhas especiais circularão das 12h às 6h do dia seguinte.>

O Expresso Salvador oferece cinco linhas exclusivas que levam os foliões diretamente aos circuitos da festa. Os ônibus são equipados com ar-condicionado, 100% adaptados para acessibilidade e têm saídas a cada 20 minutos. Outro atrativo é o estacionamento incluso no valor do bilhete para os usuários que optarem por deixar os veículos nos shoppings de partida.>