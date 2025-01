TRANSPORTE

Expresso Salvador do Carnaval inicia venda para foliões nesta segunda (27); veja como comprar

Serviço transporta foliões entre shoppings e os circuitos da festa

O CarnavaL de Salvador de 2025 só começa no dia 27 de fevereiro, mas, quem gosta de deixar tudo acertado no transporte, já pode ser adiantar com o Expresso Salvador, que fará o translado entre shoppings e circuitos da capital. Nesta segunda-feira (27), os bilhetes do serviço vão começar a ser vendidos em pontos presenciais e no aplicativo Kim. >