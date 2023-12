‘Desde o dia que Belinha sumiu, não consigo trabalhar’, diz tutor à procura de cachorrinha

Os relâmpagos mais a chuva que caiu em Salvador na semana passada assustaram a cadelinha Belinha, 8 anos, que correu de casa quando viu o portão aberto. Tutor de Belinha, o motorista de aplicativo Jonatas de Carvalho começou desde então, uma busca pela cachorrinha que foi vista pela última vez no dia 21 de dezembro.



“Quando minha irmã saiu para jogar o lixo na rua e esqueceu o portão aberto na quinta-feira passada, Belinha se assustou com os relâmpagos e correu. No momento, tinha faltado energia. Minha irmã não conseguiu vê-la porque ela é muito pequena. Belinha sumiu em frente ao posto de gasolina de Inema, próximo à Vila Naval da Barragem, em Paripe”, conta Jonatas.