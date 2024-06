SAINDO DO VERMELHO

Desenrola na Bahia renegocia R$ 81 milhões em dívidas

Dados da Febraban indicam que ao menos 30 mil clientes em todo país já adotaram a iniciativa

Publicado em 21 de junho de 2024 às 15:47

A Bahia foi o quinto estado com o maior número de empresas que aderiram ao Desenrola Pequenos Negócios, iniciativa do Governo Federal lançada em maio. Foi registrado, até o dia 12 de junho, 1.762 clientes que renegociaram dívidas por meio do programa.

Ao todo, foram fechados no estado 2.191 contratos, que resultaram em um volume negociado de R$ 81,6 milhões. Os números foram apresentados pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O programa possibilita a renegociação de dívidas não quitadas até 23 de janeiro deste ano. Podem participar empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. A iniciativa foi desenvolvida pelo Governo Federal com base na experiência na Faixa 2 do Desenrola para pessoas físicas. A abrangência do programa, presente em todos os estados, garante que o apoio chegue a empreendedores de diferentes regiões e impulsione o desenvolvimento local.

A iniciativa para auxiliar pequenos negócios a superar dificuldades financeiras conta com a participação das principais instituições financeiras do país. São sete bancos participantes, que representam 73% do total da carteira de crédito de micro e pequenas empresas nacionais.