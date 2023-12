Detentos fugiram com ajuda de funcionários do presídio. Crédito: Reprodução/ TV Santa Cruz

Dois detentos fugiram do presídio de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, após entrarem em luta corporal e escalarem o alambrado. De acordo com a Polícia Civil da cidade, a fuga aconteceu na tarde de quinta-feira (21), enquanto os suspeitos eram levados para um atendimento médico dentro da prisão. As informações foram divulgadas pela TV Santa Cruz.



Segundo a polícia, Uillian da Silva Guimarães e Jackson Araújo do Nascimento entraram em luta corporal com guardas que estavam sendo levados para um atendimento médico. Eles correram em direção ao alambrado que cerca o presídio e receberam ajuda de pessoas encapuzadas e armadas que estavam do lado de fora e atiraram contra os agentes. Essa é a segunda vez que Uillian foge de uma prisão na Bahia.

A dupla então escalou o alambrado e fugiu. Ainda de acordo com a polícia, três agentes foram conduzidos e apresentados à delegacia civil, acusados de envolvimento, de facilitar a fulga. Eles foram autuados pela infração do artigo 351 “caput” do Código Penal Brasileiro, que prevê punição para quem promove ou facilita fuga de pessoas legalmente presas.

Segunda fuga de Uillian

Uillian da Silva Guimarães tem 31 anos e é suspeito de chefiar uma organização criminosa que atua em Caraíva, Pindorama e outras cidades do extremo sul da Bahia. Em 2015, ele se envolveu na morte de um policial militar identificado como Demisson Rodrigues Sampaio, no município de São José da Vitória, no sul da Bahia. Na ocasião, ele roubava uma agência dos Correios e conseguiu fugir.

O suspeito foi preso no mesmo ano, na cidade de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. Após a prisão, Uillian foi transferido para o presídio de Eunápolis.

Depois de cerca de um ano preso, ele conseguiu fugir da prisão em 2016. O suspeito foi encontrado e preso novamente no mesmo ano, dessa vez na cidade de João Molevade, em Minas Gerais. Não foi informado quando ele foi trazido novamente para o presídio de Eunápolis, na Bahia.