SALVADOR

Deu arrasta-pé: calor não inibiu público de curtir 1° edição do Forró no Parque

Com a temperatura de Salvador chegando aos 31° na manhã deste domingo (24), centenas de pessoas trocaram o frescor das praias pelo arrasta-pé no Pelourinho. "Mas vale a pena, sou apaixonada pelo forró", disse a aposentada Francisca Reis Santos, 70 anos, na primeira edição do Forró no Parque, que desta vez, foi realizada no Largo Quincas Berro D'Água.

O evento começou às 11 h, comemorando os 15 anos do projeto e sempre homenageando o rei do forró temperado, Zelito Miranda. Neste ano, Del Feliz passou o bastão para Jeanne Lima, que foi a anfitriã do arrasta-pé, que contou também com a participação de Armandinho Macedo. " Apesar do calor, vir pra cá alivia o estresse. É uma terapia. Participo desde quando o forró era no Parque da Cidade", disse Francisca, moradora do Cabula e que estava acompanhada do parceiro de dança, o marido e também aposentado Arisvaldo Santos, 76.