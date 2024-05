FÉ

Devotos celebram São Francisco Xavier pelos 338 anos como padroeiro de Salvador

Vereadores e membros da igreja fizeram homenagens e uma procissão ao santo

Gil Santos

Publicado em 10 de maio de 2024 às 15:09

Missa aconteceu neste sábado (10) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Devotos de São Francisco Xavier se reuniram na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus, nesta sexta-feira (10), para celebrar os 338 anos de consagração do padroeiro da capital baiana. A missa solene teve a presença de vereadores, homenagens ao santo e terminou com uma procissão no Centro Histórico. Baianos e turistas acompanharam e ficaram emocionados.

O ano era 1686 e Salvador estava sendo assolada por uma epidemia que matou milhares de pessoas. Católicos lembraram que São Francisco Xavier foi um jesuíta que morreu também vítima da peste e pediram a intercessão do santo para conter as mortes. Pouco tempo após os pedidos, as doenças cessaram. Os devotos sugeriram que ele fosse consagrado protetor dos soteropolitanos, o que foi atendido pela Câmara Municipal, encaminhado ao rei de Portugal e confirmado pelo papa.

A missa desta sexta-feira solene foi presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia, primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, que afirmou que o objetivo é agradecer e celebrar o compromisso de todos com os pobres, os doentes e os que sofrem, e citou como exemplo as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A Arquidiocese está arrecadando donativos, como água, roupas e alimentos não perecíveis para os gaúchos.

“As leituras da missa não foram próprias para São Francisco Xavier, falavam de fé e de coragem, foi uma palavra dirigida a São Paulo, que ele seguisse em frente diante dos desafios que ele estava enfrentando na missão dele. Essa palavra vale para nós também, para termos confiança, fé, para seguirmos na nossa missão de servir à nossa cidade, cada qual fazendo a sua parte”, afirmou o arcebispo.

Durante a missa houve um momento de homenagens a São Francisco Xavier. O vereador Joceval Rodrigues (MDB) representou o presidente da Câmara Municipal, que não pode estar presente. Antes da pandemia, a imagem do santo saía da Casa Legislativa até a Catedral como um símbolo do compromisso do Legislativo com o bem-estar do povo. Agora, a imagem circula pelo próprio Terreiro de Jesus.

“É um dia de muita alegria, porque damos continuidade a uma tradição e a presença da fé em nossa cidade. A Câmara de Vereadores avocada pelo povo da época fez com que o pedido ao Vaticano fosse atendido e tornou São Franscisco Xavier nosso padroeiro. Um caso inusitado em que a Câmara foi a intercessora”, disse.

Ele carregou o andor com a imagem do santo durante a procissão pelo Terreiro de Jesus e disse que estava pesado, provocando risos. “Mas mais pesado ainda são os nossos pecados, as nossas faltas, e que se tornam leves com a intercessão de São Francisco Xavier”, afirmou Joceval.

Outros vereadores e deputados também participaram da cerimônia. A Arquidiocese divulgou uma nota contando a história do santo. Confira o texto na íntegra:

Missa celebra São Francisco Xavier Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Igreja que na sua essência é missionária, teve no século XV e XVI um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou a ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como “São Paulo do Oriente”. Francisco nasceu no castelo de Xavier, na Espanha, a 7 de abril de 1506, sofreu com a guerra, onde aprendeu a nobreza e a valentia; aos 18 anos foi para Paris estudar, tornando-se doutor e professor.

Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si até conhecer Inácio de Loyola, com quem fez amizade; e que sempre repetia ao novo amigo: “Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?”. Com o tempo, e intercessão de Inácio, o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até que entrou no verdadeiro processo de conversão; o resultado se vê no fato de ter se tornado co-fundador da Companhia de Jesus.

Já como padre, e empenhado no caminho da santidade, Francisco Xavier foi designado por Inácio a ir em missão para o Oriente. Na Índia, fez frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes e idades, ao avançar para o Japão, submeteu-se em aprender a língua e os seus costumes, a fim de anunciar o Cristo encarnado. Ambicionando a China para Cristo, pôs-se a caminho, mas na Ilha de Sanchoan, em 3 de dezembro de 1552, frente à sua nova missão, veio a falecer por causa da forte febre e cansaço.