Dezenas de lojas ficam fechadas após ônibus ser queimado em São Marcos

Ônibus queimados em São Marcos. Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Mais de 20 lojas comerciais não puderam abrir as portas no início da manhã desta quarta-feira (9), na Rua São Marcos, via principal do bairro de São Marcos, onde um ônibus foi incendiado por dois suspeitos às 5h30. As chamas do veículo atingiram a fiação de ao menos oito postes da avenida e os estabelecimentos ficaram sem o serviço de energia, o que impossibilitou atividades comerciais no local.



Um proprietário, que prefere não se identificar, disse não ter condições de abrir sem luz. "Aqui a gente trabalha com lanche, suco, água e não dá para fazer nada sem a luz. Cheguei aqui e nem levantei o portão, dispensei o pessoal que é funcionário e vou perder a manhã, infelizmente. É um horário importante porque muita gente toma café aqui", explicou, sem saber dimensionar o prejuízo para o estabelecimento.

Procurada para falar sobre o problema, a Neoenergia Coelba confirmou que o fogo atingiu cabos da rede elétrica, mas afirmou que só parte da rua teve o fornecimento de energia afetado. "Técnicos estão no local aguardando liberação por parte do Corpo de Bombeiros para iniciar o reparo da fiação e normalizar o fornecimento dos consumidores", informa a empresa, sem estimar uma previsão de normalização do serviço no local.

Técnicos na área, no entanto, afirmaram que vão precisar de ao menos duas horas para resolver o problema. "Depois de duas horas, já vai ser 11h. Ou seja, vou ficar fechado a manhã toda, praticamente. Uma manhã de serviço perdida é muito prejuízo para quem trabalha com vendas e tem metas a cumprir", conta outro proprietário de loja, que pede para não ser identificado.

'Paletada'

A Rua São Marcos, além de uma via comercial, é uma avenida fundamental para o transporte público no bairro, já que várias linhas de ônibus passam por ela. Durante a manhã, com a rua interditada, não foi possível ver ônibus no local, mas sobrou gente andando nos dois sentidos da avenida para tentar outras opções de saída do bairro para trabalho ou escola.

Tem gente que foi para São Rafael, Pau da Lima e até quem andou até a Avenida Gal Costa. "Se é para andar, vou logo dar uma paletada segura. Na Gal Costa, rapidinho vou pegar um ônibus que dê na Paralela e lá eu pego o metrô para a região do centro, onde vou trabalhar hoje. Já que é assim, não podemos parar por conta de distância", fala João Paulo Silva, 35 anos.

Para outras pessoas, no entanto, a missão é mais difícil. Quem tem mais idade sofreu para caminhar até quando a distância não era tão grande. "Quando você tem 68 anos, qualquer caminhada é um sofrimento. Eu ia pegar meu ônibus aqui pertinho de casa [na Rua São Marcos] e saltar no mercado. Agora, vou ter de andar até Pau da Lima, já imaginando a dor nas pernas que vem depois", conta uma senhora, sem revelar o nome por medo de represálias.

Os moradores preferem não falar sobre quem seriam os autores do crime e qual seria a motivação para atearem fogo ao ônibus. Em nota, a PM informou que guarnições da 47ª CIPM foram acionadas via Cicom, informando que um ônibus tinha sido incendiado na localidade do Coroado, Conjunto ACM, no bairro de São Marcos.