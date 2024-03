BALANÇO

Dezoito líderes de facções criminosas foram presos nos primeiros meses de 2024 na Bahia

A Bahia registrou 743 mortes violentas nos primeiros dois meses de 2024. Entre as mortes foram contabilizados dez feminicídios, seis causadas por lesão corporal e doze latrocínios. Além disso, dezoito líderes de facções criminosas foram presos nos primeiros dois meses de 2024. Dez prisões foram feitas em Salvador e outras oito no interior. Três deles são integrantes do baralho do crime.