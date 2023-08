Dia da Cultura Coreana é comemorado com aulão gratuito de K-Pop em Salvador

O Dia da Cultura Coreana, que foi celebrado nesta terça-feira (15), em referência à data em que o país foi dividido em Norte e Sul, com o fim da Segunda Guerra Mundial, é comemorado em diversas partes do Brasil.



Em Salvador, a data será marcada com aulão gratuito de K-Pop, neste sábado (19), a partir das 14h, no Liz Facó Studio, no Stiep. O intuito é também incentivar a prática de atividades físicas, principalmente entre os adolescentes que consomem bastante essa febre mundial. Para participar, é preciso se inscrever, pois as vagas são limitadas.