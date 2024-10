DIA DAS CRIANÇAS

Dia das Crianças provoca gincana entre os pais; veja dicas de presentes a partir de R$ 10

Brinquedos correspondem a 70% das vendas do varejo nesse período

Gil Santos

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 05:15

Avião de R$ 9,99 na Rua do Paraíso Crédito: Gil Santos/ CORREIO

O Dia das Crianças é no sábado, mas a gincana para conseguir um presente já começou. Na Avenida Sete de Setembro, um dos principais centros comerciais de Salvador, as lojas estão movimentadas e a busca é mais intensa por brinquedos, como bonecas, carrinhos e bolas. O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas) afirmou que os estabelecimentos vão funcionar neste feriado e a expectativa é de 10% de aumento nas vendas, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A recepcionista Amanda Souza, 38 anos, contou que visitou as lojas cedo para evitar filas. A afilhada dela tem 4 anos e quer uma boneca de presente. A missão era encontrar o brinquedo a um preço acessível. Os modelos que estão no mercado são variados, começam em R$ 20 e segue a perder de vista.

"Ela adora brincar de boneca e eu quero muito que ela viva essa infância. Hoje, as crianças estão muito dependentes da tela do celular, então, quando ela me pediu uma boneca de presente fiquei muito feliz. Estou procurando uma que venha com algum acessório", contou Amanda.

Bonecas da Mônica por R$ 33 na loja 10 e CIA Crédito: Gil Santos/ CORREIO

São diversas opções nesse sentido. Na Loja 10 e CIA, tem boneca com chupeta, com banheira e com cozinha. Tem até carrinho de bebê para a boneca. O modelo Judy, que vem com um mini escritório, custa R$ 33 no cartão ou R$ 30 à vista e no Pix. O autônomo José Messias Lima, 47 anos, estava em busca de um brinquedo para o filho Miguel, 5 anos.

"A mãe dele disse para levar um carro, algum super-herói ou algo que tenha dinossauro, porque ele adora. Estou falando com ela no WhatsApp, mando as fotos com o preço e ela está escolhendo. Acho que vamos levar o carrinho de controle remoto. Está de R$ 55 no cartão e R$ 50 à vista. Estou esperando ela decidir", contou.

A Rua do Paraíso concentra o maior número de lojas com produtos infantis. É possível encontrar avião e carrinhos por R$ 9,99, bola de futebol de R$ 19,99 e jogos de tabuleiro a partir de R$ 15,99. É importante pesquisar. Um jogo de batalha naval, por exemplo, tem variação de R$ 20 no preço de uma loja para outra. A maioria dos adultos que visitaram as lojas na manhã dessa quinta-feira (10) não levou as crianças, a empregada doméstica Ana Rita Silva, 41, explica o motivo.

"Loja de brinquedo é como se fosse um parque de diversões para as crianças. Tudo que ela ver, ela quer. Eu tenho dois filhos, o mais velho tem 10 anos e o caçula tem 7 anos. É horrível ver a cara deles quando a gente tem que dizer não, então, prefiro não trazer", disse.

Os modelos temáticos, como Turma da Mônica e Barbie, são bastante procurados, assim como produtos de maquiagem infantil. Carrinhos de bombeiros, item bastante procurado nessa época, podem ser encontrados por R$ 20. Vendedores contaram que as vendas começaram a aquecer no último fim de semana e frisaram que o movimento costuma ser mais intenso na véspera e no dia do feriado.

Carro dos bombeiros de R$ 20 na loja 10 e CIA Crédito: Gil Santos/ CORREIO

Vendas

A estimativa do setor varejista é de crescimento acime de 10% nas vendas por conta do Dia das Crianças. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, explicou que brinquedos correspondem a 70% das transações na semana da criança.

"Há uma expectativa positiva, porque o mês de outubro, por conta da semana da criança, é o quarto mês com mais vendas no ano para o varejo, e o segundo mês com mais vendas para o setor de brinquedos, atrás apenas de dezembro. Estamos projetando crescimento acima de 10%, com predominância de produtos não duráveis, como brinquedos, confecções infantis e chocolates", afirmou.

O primeiro mês de vendas para o varejo é dezembro (Natal), sendo seguidos por maio (Dia das Mães), junho (festas juninas), outubro (Dia das Crianças) e agosto (Dia dos Pais). O presidente disse que as lojas já estão sentindo o aumento no movimento de clientes e fez uma observação.

"O comércio de rua tem, hoje, um grande concorrente, que é o e-commerce. Ele ganhou muita simpatia durante o período da pandemia e cresceu bastante em todos os segmentos do varejo no país, mas estamos confiantes que vamos alcançar essa estimativa de crescimento nas vendas", disse Motta.