SALVADOR

Dia do Idoso é celebrado com atividades culturais no Parque de Pituaçu

Além das apresentações culturais, o evento contou com serviços de aferição de pressão e de glicemia.

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 19:09

Evento contou com apresentações culturais de grupos de idosos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Idosos de diversas idades se reúniram no Parque Metropolitano de Pituaçu para o evento ‘60+ Envelhecimento Ativo e Saudável’ realizado nesta sexta-feira (25). A programação contou com atividades culturais e serviços de aferição de pressão e de glicemia.

A ação teve o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância dos cuidados com a terceira idade e a promoção da longevidade. Presente no evento Maria da Glória Cerqueira, 64, já ganhou 188 medalhas de participação em corridas de rua, incluindo quatro edições da São Silvestre. Ela contou que começou a se dedicar ao esporte em 2014 por recomendação médica.

“O médico pediu para fazer caminhada. Quando a gente começa a fazer caminhada, imediatamente, começa a dar umas pequenas corridas. Já participei de quatro edições da Corrida de São Silvestre e, com fé em Deus, ano que vem estarei lá”, declarou, confirmando a teoria da viabilidade de manter-se ativa na terceira idade.

As apresentações artísticas e culturais ficaram por conta dos grupos de pessoas idosas dos Centros Sociais Urbanos da Liberdade e do Nordeste de Amaralina, do samba de roda do Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), e do grupo de pacientes de fisioterapia do Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso (Creasi).

A atividade deu lugar ainda a um bate-papo sobre ‘Direitos Previdenciários da Pessoa Idosa’, que elucidou dúvidas sobre aposentadoria e outros benefícios. “Isso aqui, é a prova de que a articulação das políticas públicas tem um papel fundamental para promover o cuidado a todos os cidadãos baianos acima dos 60 anos. Nossos idosos estão aqui para mostrar que viver vale à pena e que o envelhecimento pode ser saudável”, explicou a diretora do Creasi, Helena Pataro.

Realizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), a ação faz alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE), a Bahia registrou um aumento de 44,1%, no número de pessoas idosas, correspondendo a quase dois milhões de cidadãos com 60 anos ou mais nos últimos 10 anos.