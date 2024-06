EVENTO

Dia Internacional do Yoga será celebrado gratuitamente em evento de Salvador

Inscrições terão vagas limitadas

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 10:47

YOGA SALVADOR Crédito: Divulgação

No Dia Internacional do Yoga, que será celebrado no próximo dia 21 de junho, Salvador vai receber um evento no Centro de Convenções da Casa DiVina, hotel e restaurante, em Itapuã. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas.

A prática parece um exercício físico inalcançável, mas existe para mostrar que a Yoga é para todos. O "Yoga, muito mais do que você imagina", tema do evento deste ano, é uma realização da 'Viver Bahia' e retoma após ser realizado em 2019.

A instrutora do evento, Silvia Proserpio, explica que a escolha do tema ocorreu para que as pessoas saibam mais sobre a cultura da prática física.

"A ideia é mostrar o Yoga como as pessoas conhecem, com o yoga do corpo, mas mostrar também que existe muito mais conhecimento nessa cultura do Yoga. A ideia é trazer essa perspectiva maior, um conhecimento ancestral que pode ser aplicado e beneficiar muito quem pratica", diz.

O evento, marcado para começar às 18h, terá na sua programação uma aula de Yoga, sessão de meditação guiada e uma roda de conversa com o tema ‘Yoga além do Corpo’, que contará com a

presença de convidados especialistas em Ayurveda e Vastu Shastra. Por fim, será finalizado com música e mantras e terá capacidade para até 200 pessoas.

Esta é a retomada das celebrações em Salvador, que não comemora a data desde a pandemia. "Vamos retomar a movimentação dessa energia na cidade, fazer um evento lindo, e programar algo ainda maior para o próximo ano”, acredita Silvia.

Programação:

18h abertura



18:30 Aula de Yoga



19:30 Roda de Conversa “Yoga além do corpo” (filosofia do Yoga, Ayurveda e Vastu Shastra)



20:30 Meditação

21h Satsang - música e mantras