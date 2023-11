Dia Mundial dos Pobres terá serviços de saúde e distribuição de almoço na Arquidiocese de Salvador

Dia Mundial dos Pobres terá serviços em Salvador. Crédito: Divulgação

O Dia Mundial dos Pobres, uma data em que se reflete sobre a situação da pobreza no mundo e há um chamamento para a união de esforços para combater esse cenário, será celebrado esse ano no domingo (19), com uma agenda que incluíra missas, serviços e distribuição de comida nas cidades que fazem parte da Arquidiocese de São Salvador da Bahia: Salvador, Lauro de Freitas, Salinas da Margarida, Vera Cruz e Itaparica.



Organizada e promovida pela Ação Social Arquidiocesana (ASA), em parceria com a Cáritas Regional Nordeste 3, a celebração do Dia Mundial dos Pobres conta com uma programação que é destinada para pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente aquelas que estão em situação de rua. Este ano, o tema escolhido pelo Papa Francisco para a iniciativa é “Olhe para mim. Não desvies o rosto de nenhum pobre”, extraído do livro de Tobias, capítulo 4, versículo 7.

No Santuário Santa Dulce dos Pobres (Largo de Roma, Salvador), o Cardeal Dom Sergio da Rocha presidirá a Santa Missa, às 10h30. Após a Celebração Eucarística, vai acontecer a distribuição de 400 refeições para pessoas em situação de pobreza, no estacionamento do santuário, onde serão disponibilizadas mesas e cadeiras para os beneficiados.

A entrega dos primeiros pratos será feita pelo Cardeal Dom Sergio, inspirado no gesto que também será realizado pelo Papa Francisco no mesmo dia, no Vaticano. Ainda na área externa do santuário serão ofertados, gratuitamente, serviços de orientação médica e jurídica, atividades lúdicas, corte de cabelo, confecção de turbantes e manicure.

No mesmo dia, em Lauro de Freitas, na Matriz da Paróquia Santo Amaro de Ipitanga, o bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho, presidirá a Santa Missa às 8h. Em seguida, será servido um café da manhã, bem como oferecidos serviços de corte de cabelo, manicure, tranças, doações de roupas e brincadeiras para as crianças. É importante destacar que, nesta paróquia, no sábado (18), haverá atendimentos de saúde, como odontologia, psicologia e nutricionista, além da distribuição do almoço.

Outro ponto com ações neste Dia Mundial dos Pobres será na Comunidade Santo Antônio, da Paróquia Santa Clara (Rua Alfeu Simões Pedreira, nº 1, Cajazeiras 7, Salvador). A Santa Missa terá início às 10h, sob a presidência do bispo auxiliar, Dom Dorival Barreto. Na oportunidade, todos os fiéis são conclamados a realizarem gestos concretos por meio da partilha e da doação de 1kg de alimento não perecível.

Na Paróquia Santíssimo Sacramento, localizada na Ilha de Itaparica, serão celebradas duas Missas no Dia Mundial dos Pobres: às 7h, na Matriz, e às 17h, na Comunidade Nossa Senhora da Misericórdia. Também nestas Celebrações Eucarísticas, os fiéis poderão doar alimentos não perecíveis e roupas, que serão destinados, posteriormente, pela Pastoral Social para as pessoas que mais precisam.

Na Matriz da Paróquia Santa Teresinha, Doutora da Igreja (Chame-chame, Salvador), na véspera do Dia Mundial dos Pobres, portanto em 18 de novembro, a comunidade oferecerá às pessoas em situação de rua a possibilidade do banho e asseio pessoal, gesto que foi realizado durante toda a semana, a partir das 9h. Também neste dia será servida sopa, às 18h. Já no domingo (19), a Santa Missa terá início às 9h, com a participação de todos os que foram atendidos no templo ao longo da semana. Em seguida, por volta das 12h30, haverá a distribuição de almoço.

SERVIÇO:

QUEM: Arquidiocese de Salvador

O QUÊ: Dia Mundial dos Pobres

QUANDO: 19 de novembro de 2023