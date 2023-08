Dia Nacional da Construção Social acontece neste sábado (19), no Sesi Itapagipe

Acontece neste sábado (19), o Dia Nacional da Construção Social, no Sesi Itapagipe, bairro de Caminho de Areia, em Salvador. O evento é voltado para trabalhadores da construção civil e suas famílias, e conta com extensa programação composta por ações gratuitas de saúde, cidadania, educação e lazer, além de sorteio de brindes e show de Gilson Babilônia.



Com o mote “Construindo Dias Melhores Juntos”, o evento vai das 8h às 13h. Em Salvador, o Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon) é uma das entidades apoiadoras, ao lado Sesi. A iniciativa é promovida pela Comissão de Responsabilidade Social (CRS) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), com a correalização do Sesi Nacional e apoio do Seconci-Brasil.