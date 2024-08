VEJA SERVIÇOS OFERTADOS

Dia Nacional da Construção Social traz serviços gratuitos para trabalhadores neste sábado (17)

O Dia Nacional da Construção Social será comemorado neste sábado (17), com programação especial das 8h às 13h para trabalhadores da construção civil e suas famílias. A data vai contar com ações gratuitas de saúde, cidadania, educação, lazer, música e um sorteio surpresa. O evento acontece na Escola Sesi Djalma Pessoa, na Avenida Orlando Gomes, bairro de Piatã.

Para participar basta comprovar vínculo com as empresas associadas ao Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA,) apresentando o crachá ou o último contracheque.

Em Salvador, o evento é realizado pelo Sinduscon, ao lado do Sesi. A iniciativa é da Comissão de Responsabilidade Social (CRS) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), com a correalização do Sesi Nacional e apoio do Seconci-Brasil. O tema esse ano é “Vida sua melhor obra”.