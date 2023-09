Diretora do Inema é exonerada e substituta é nomeada

A diretoria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) passou por uma troca promovida pelo governo do estado. Márcia Cristina Telles de Araújo Lima deixa o cargo de diretora, que será assumido pela advogada Maria Amélia Mattos Lins. A exoneração e a nomeação foram publicadas no Diário Oficial.



A nova diretora, Maria Amélia, já havia comandado o órgão de 2012 a 2015.



Márcia Cristina, que é servidora de carreira do Inema, onde está desde 2006, foi indicada para ser a nova gestora do órgão pelo governador Jerônimo Rodrigues em fevereiro desse ano. Ela já havia estado na direção-geral do Inema anteriormente.