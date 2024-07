DENÚNCIA

'Disseram que iam exterminar minha família', diz mãe de dois jovens mortos por policiais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Brendo momentos antes da morte. Dentro de um carro, ele é abordado por policiais e sai rendido de dentro do veículo. A mãe de Brendo, Isaura Moreira, contou em entrevista ao CORREIO que a abordagem foi por volta das 14h. A família só teve notícias do jovem novamente depois das 17h, quando foi declarado morto em um hospital da região.

"A Rondesp invadiu a casa dele e torturou ele e a esposa grávida. Os policiais disseram que ele não ia ver a filha dele nascer. Ele estava jurado de morte aqui, foi muita crueldade o que fizeram com meu filho", disse a mãe do jovem, que ainda acrescentou que os policiais costumavam aparecer encapuzados, sem mostrar os rostos. Brendo foi sepultado na manhã deste domingo (07), no município de Gongogi.

Mais ameaças

Há dois meses, o irmão de Brendo, Nelson José dos Santos Neto, 24, também foi morto pela polícia, como alega a mãe, com a mesma justificativa de que houve um confronto. Desde sexta-feira (5), após a morte de Brendo, Isaura relata estar recebendo ameaças à segurança do restante da família. “Falaram que iam exterminar minha família de um por um”, revelou.

Na véspera do dia em que morreu, Brendo teria viajado para Ilhéus para encontrar o advogado Walisson dos Reis, que agora representa a família. Queria entender o motivo da perseguição policial que vinha sofrendo. O advogado destacou que o jovem não era procurado pela polícia, mas tinha passagem por um acidente de trânsito em 2019, ao qual respondeu prestando serviço à comunidade. Walisson contou também que que a casa da família foi invadida pela polícia com agentes encapuzados por mais de três vezes.

O advogado disse que pretende acionar a Corregedoria da Polícia Militar, o Ministério Público do Estado e cobrar o delegado responsável pela investigação. Em nota, a Polícia Civil afirmou que de acordo com a ocorrência registrada na Delegacia Territorial de Ubaitaba, na sexta-feira (5), policiais militares estavam em patrulha na BR-101, quando abordaram um veículo e que Brendo saiu do carro atirando contra as guarnições.