Do terreiro ao samba: conheça os bens culturais que serão restaurados em Cachoeira

Prefeitura estima que investimentos sejam de R$4,178 milhões

Publicado em 13 de março de 2024 às 07:00

Ruínas serão transformadas na Casa do Samba de Roda de Dona Dalva Crédito: Any Manuela Freitas/Divulgação

Três equipamentos culturais históricos localizados em Cachoeira, no Recôncavo baiano, foram escolhidos para passar por restaurações. São eles: Casa do Samba de Roda de Dona Dalva, Conjunto Urbano do Quarteirão 7 de Setembro e o Terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê. Este último foi considerado Patrimônio Cultural Brasileiro em fevereiro. Ainda não há previsão para o início das obras.

De todas as 105 propostas selecionadas para receber investimentos do Novo PAC Seleções, 45 estão localizadas na região Nordeste e 13 delas na Bahia. A cidade de Cachoeira, que já tem seu conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), teve três iniciativas aprovadas.

A partir da seleção pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento, os três projetos de restauro serão estruturados. Só depois, as obras terão início, como explica Marcelo Souza, secretário de Cultura de Cachoeira. “Nós apresentamos a iniciativa com justificativas e objetivos e o PAC aprovou o financiamento do projeto arquitetônico. Depois que ele for finalizado, a obra será executada”, diz. O valor total do investimento ainda não foi divulgado, mas, a previsão da prefeitura é que as três obras custem, em média, R$4,189 milhões.

Além dos equipamentos de Cachoeira, cinco projetos foram selecionados em Salvador: Casa Berquó e Sete Candeeiros, Faculdade de Medicina da Bahia, Convento de Santa Clara do Desterro, casarões no Centro Histórico e na região do Pilar. Em Santo Amaro, o Centro Cultural da Casa do Samba será restaurado. Confira a lista completa aqui.

Conheça a história dos bens culturais de Cachoeira

Casa do Samba de Roda de Dona Dalva

O reconhecimento do Samba de Roda como patrimônio cultural, em 2004, teve como protagonista a luta de Dalva Damiana de Freitas, de 96 anos. A tradicional sambadeira de Cachoeira e integrante da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte foi reconhecida como doutora honoris causa pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em 2012.

Cinco anos depois, um terreno com ruínas remanescentes foi adquirido pela família de Dalva para que fosse criado um centro de referência do Samba de Roda do Brasil. “Essa é a consolidação de um sonho de um espaço que abrigue as manifestações organizadas e pensadas pela minha avó em um espaço fixo e aberto à sociedade”, diz Any Manuela Freitas, que encabeça a luta pelo centro e é neta de Dalva Damiana.

Terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê

Casa símbolo da resistência à intolerância religiosa na Bahia, o Terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê foi fundado em Cachoeira em 1916 por Mãe Judith. O espaço fica localizado a quatro quilômetros do centro da cidade e possui 22 hectares. Atualmente, Pai Duda de Candola é quem lidera as ações do terreiro, que tem como patrono o orixá Xangô.

Terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê foi fundado em 1916 em Cachoeira Crédito: Divulgação/Ipac

“O pai de santo de Mãe Judith comprava seus irmãos africanos que eram escravizados e os libertava na fazenda Boa Vista. Lá todos viviam da plantação. Mãe Judith trouxe o terreiro para Cachoeira e se destacou pelo seu conhecimento da medicina natural”, conta Pai Duda. Com os investimentos, o terreiro será reestruturado.

“É um reconhecimento da nossa luta e importância desse espaço para a Bahia e para o Brasil”, completa. O terreiro foi tombado pelo Iphan no dia 29 de fevereiro. Em setembro do ano passado, o terreiro voltou a ser alvo de coação e tentativa de invasão.

Conjunto Urbano do Quarteirão 7 de Setembro

Cinco casarões atualmente inativos localizados no Quarteirão 7 de Setembro serão revitalizados a partir dos investimentos. “É uma rua em que temos monumentos históricos em estado de ruínas. São casarões antigos que não estão em funcionamento há muitos anos que passarão por restauração”, diz Marcelo Souza, secretário de Cultura de Cachoeira.