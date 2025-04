PATRIMÔNIO

Documentário que aborda vila centenária de Jacobina é lançado neste sábado (19)

Curta metragem "Riachão de Jacobina- Memórias, Patrimônio e Identidades de Um Lugar" narra a história da Vila Itaitu

A história da Vila Itaitu, localizada em Jacobina, faz parte do documentário "Riachão de Jacobina- Memórias, Patrimônio e Identidades de Um Lugar", que vai ser lançado neste sábado (19), às 19h, no Centro Cultural Casarão de Itaitu, que fica na vila. >

A construção deste documentário aconteceu com a participação de treze pessoas que desvelaram seus olhares sobre o passado da vila e também sua visão sobre a atualidade. São falas de personagens idosos, de meia idade e também o discurso da juventude que também vive na Vila Itaitu. >

O curta metragem de 29 minutos aborda aspectos da história, das memórias, dos patrimônios e também sobre as identidades das pessoas da centenária Vila Itaitu. Ele foi dirigido por Jorge Itaitu, Marcos Bokapiu, Andreia Duarte e Momó Abreu, sendo os três primeiros estreantes na direção cinematográfica. >

O documentário foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo com financiamento do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e direcionado pelo Ministério da Cultura/ Governo Federal. >