Documentário sobre a preservação do candomblé gravado no Terreiro da Casa Branca é exibido em Salvador

Com reflexões sobre arquitetura afro-brasileira, preservação da tradição do candomblé e resistência, o documentário “O Corpo da Terra”, da cineasta Day Rodrigues, foi exibido pela primeira vez em Salvador nesta segunda-feira (3), na Sala de Cinema Walter da Silveira.

O filme esteve em exibição na 18ª Mostra Internazionale di Architettura: Laboratório do Futuro, no pavilhão brasileiro da Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza, em 2023, e traz contribuições sobre a importância do candomblé para os debates públicos frente aos cuidados com o meio ambiente e a luta contra a especulação imobiliária.