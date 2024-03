VÍTIMAS FATAIS

Dois acidentes de trânsito deixam quatro pessoas mortas no oeste baiano

Dois acidentes de trânsito deixaram quatro pessoas morta durante o final de semana no extremo oeste baiano. As ocorrências foram registradas nos municípios de São Desidério e Coribe.

No sábado (9), a Delegacia Territorial de São Desidério registrou um acidente com duas vítimas fatais na rodovia BA-463. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o carro onde estavam Maria Vilanir do Nascimento Souza, de 48 anos, e Maria Gorete do Nascimento Souza, de 45 anos, capotou na rodovia e as duas mulheres não resistiram aos ferimentos.