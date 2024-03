CARAVELAS

Motociclista morre em acidente no extremo sul da Bahia

O motociclista Raul Pompeu morreu em um acidente na BR-418, na altura da cidade de Caravelas, extremo sul do estado. O acidente aconteceu no domingo (10). No final de semana, Raul participava do evento Prado Moto Rock, que aconteceu entre os dias 05 e 10 de março.