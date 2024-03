ENTENDA

‘Fomos humilhados’, diz dependente de convênio médico que foi ameaçado de exclusão pela SulAmérica

Imagine pagar, sem atrasos, o mesmo convênio médico durante mais de 20 anos e, inesperadamente, receber uma ameaça de exclusão dos seus filhos do plano. Foi o que aconteceu com uma moradora de Salvador de 68 anos. Em outubro, ela foi informada pela SulAmérica de que deveria comprovar que os dois filhos são seus dependentes financeiros ou ambos seriam expulsos do plano médico em três meses.