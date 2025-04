CHAPADA DIAMANTINA

Dois andares, lojinhas e estacionamento: veja como será a nova rodoviária de Lençóis

Equipamento contará com um investimento de R$ 14 milhões e obra deve durar seis meses

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de abril de 2025 às 12:00

Dois andares, lojinhas e estacionamento: veja como será a nova rodoviária de Lençois Crédito: Divulgação

Umas das zonas turísticas baianas mais visitadas da Bahia, a Chapada Diamantina receberá, em breve, a construção de uma nova rodoviária. O equipamento será construído no município de Lençóis, o destino mais visitado da região, terá uma área total de 8.484 m² e um terminal de passageiros com 3.956 m² de área construída, com dois andares e espaço para estabelecimento comerciais. Serão sete vagas para embarque e desembarque de ônibus. Além disso, um total de 34 vagas para estacionamento de veículos. >

O processo de licitação da obra no equipamento a ser implantado no distrito de Tanquinho, que também inclui um novo terminal turístico, já está em andamento. Com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo (MTur), e da Bahia, as ações no local terão o investimento de R$ 14 milhões e serão realizadas por meio de um convênio de cooperação técnica entre as secretarias estaduais de Infraestrutura (Seinfra-BA) e de Turismo (Setur-BA).>

A próxima etapa da licitação, que teve o aviso publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira (24), será a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em 13 de maio. Por estar localizado às margens da BR-242, a expectativa é de que o terminal rodoviário seja um importante vetor para o desenvolvimento econômico na Chapada Diamantina, contribuindo para geração de emprego e renda. >

"Quem vem da própria Bahia, Goiás, Tocantins ou até mesmo Distrito Federal, poderá desembarcar para aproveitar as belezas naturais da região de forma mais segura. Além disso, o local ficará próximo ao Aeroporto de Lençóis facilitando para quem chega de destinos, como Salvador, se deslocar até cidades vizinhas” destaca Sérgio Brito, secretário de Infraestrutura acrescentando que a obra tem a previsão de duração de seis meses a partir da assinatura da ordem de serviço.>