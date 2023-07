Dois corpos são encontrados na Estrada Velha do Aeroporto

Dois corpos foram encontrados na região da Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, na manhã deta sexta-feira (21). Segundo a polícia, as vítimas tinham marcas de tiros.



As vítimas são um homem e uma mulher, que ainda não foram identificados. A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) esteve no local, realizando as primeiras diligências de apuração, e acionou o Departamento de Polícia Técnica.