TURISMO

Dois destinos baianos entram em lista dos mais procurados no exterior; veja quais

Dados constam da edição da revista Tendências do Turismo 2025, produzida pela Embratur e pelo Ministério do Turismo

A revista Tendências do Turismo 2025, produzida pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e pelo Ministério do Turismo, divulgou o ranking dos dez atrativos brasileiros mais buscados do Brasil entre os turistas internacionais nos sites de busca da internet. O Monumento ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, segue como o destino mais procurado. Foram mais de 175 mil consultas em um ano.>

O Cristo Redentor ganha ainda mais destaque com o lançamento da campanha da Embratur “Rio, Cidade Abençoada”, feito durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) na última quarta-feira (12). O objetivo é promover a capital fluminense no mercado europeu, destacando seu potencial para o turismo religioso e esportivo.>

Em ranking feito com dados da plataforma Similarweb, que mede o tráfego na internet, se destacam, além do Cristo, o Pão de Açúcar, também no Rio. Aparecem ainda entre as atrações o Estádio do Maracanã, o Parque Lage e o Museu do Amanhã.>