TRIPLO HOMICÍDIO

Dois homens e uma mulher são assassinados a tiros no município de Juazeiro

No ataque, uma criança foi baleada

Um triplo homicídio foi registrado na noite desta sexta-feira (20) em Juazeiro, região do Vale São Francisco. Bruno Batista dos Santos, Clésio José da Silva e Maria Daiane do Nascimento Oliveira, atingidos por disparos de arma de fogo na Rua Nossa Senhora de Nazaré, bairro Palmares II.

Segundo a Polícia Civil, três homens a bordo de um veículo arrombaram a porta da frente da residência onde estavam as vítimas e atiraram. No local, foram recolhidas cápsulas de calibre .380 e .9mm. O veículo utilizado foi abandonado no momento da fuga dos criminosos, próximo à residência onde ocorreu o fato.